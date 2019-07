Hellevoetsluis eert Songfestivalwinnaar Duncan Laurence

Duncan Laurence wordt overmorgen gehuldigd in Hellevoetsluis. De zanger krijgt een speciale onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van de gemeente waar hij opgroeide.

"Duncan zingt dat hij een small town boy is", zegt burgemeester Milène Junius tegen RTV Rijnmond. "Dat gaat over Hellevoetsluis. Het is ontzettend leuk dat hij hier naartoe komt en we zijn ontzettend trots op hem."

De erepenning wordt donderdag om 10.30 uur in besloten kring uitgereikt in het stadhuis. Mensen kunnen buiten meeluisteren via een geluidsinstallatie.

Vervolgens krijgt Duncan Laurence op het bordes van het gemeentehuis een plaquette uit handen van twee kinderen van de scholen waar hij in zijn jeugdjaren op heeft gezeten. De songfestivalwinnaar gaat niet optreden.

Duncan won het Songfestival anderhalve maand geleden, op 18 mei, in Tel Aviv. Dat hij pas nu in Hellevoetsluis wordt gehuldigd, komt doordat zijn agenda sindsdien volledig vol was gelopen.