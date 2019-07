Ten minste vijftig doden door ontploffing tankwagen Nigeria

Bij een ontploffing van een tankwagen in Nigeria zijn maandagmiddag volgens officiƫle cijfers zeker vijftig mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond.

De tankwagen probeerde op de snelweg in de zuidoostelijke deelstaat Benue een gat in de weg te ontwijken, waardoor hij omsloeg. Omwonenden kwamen op het ongeluk af in de hoop brandstof te kunnen tappen uit de lekkende tankwagen, waarbij ze waarschuwingen van politieagenten om op afstand te blijven in de wind sloegen.

Onder degenen die per se naar de verongelukte tankwagen wilden was ook de chauffeur van een personenbus die ruimte bood aan 18 passagiers. Door de ontploffing zijn alle inzittenden van die bus om het leven gekomen, evenals tientallen mensen die bezig waren brandstof te tappen. Omliggende huizen werden beschadigd, omwonenden raakten gewond.

Twee brandweerlieden raakten zwaargewond bij hun pogingen om het vuur te bestrijden, ze zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het ongeluk met de tankwagen is er een in een lange reeks in Nigeria, al zijn er niet vaak zo veel slachtoffers te betreuren. Vorig jaar oktober kwamen zestig mensen om door een ontploffing van een lekkende pijpleiding in het zuidoosten van het land. En in juni kwamen negen mensen om het leven bij een ongeluk met een tankwagen in Lagos, de belangrijkste stad van Nigeria.