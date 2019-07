Toch geen zenuwgas sarin gevonden in kantoren Facebook

In de kantoren van Facebook in de Amerikaanse staat Californië zijn geen sporen van het zenuwgas sarin aangetroffen. Vier kantoren werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd toen een verdacht pakketje werd gevonden.

"Er is geen sarin", zei een woordvoerder van de brandweer na een uitgebreid onderzoek door een speciaal team. Ook de FBI heeft onderzoek gedaan. Met de twee personeelsleden die in aanraking waren gekomen met het pakketje, is niets aan de hand.

Facebook controleert standaard alle post die binnenkomt. Het bewuste pakketje kwam tijdens die check naar boven als verdacht.

Het zenuwgas sarin kan voorkomen in vloeibare vorm en in gasvorm. Als het in aanraking komt met de huid is de stof dodelijk.