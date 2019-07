Duizenden MKB-bedrijven te laat met opgeven energiebesparing

Nog lang niet alle MKB-bedrijven hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Bedrijven en instellingen die relatief veel energie verbruiken, moesten voor 1 juli een rapportage hebben ingediend bij het Rijk. Het gaat onder meer om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 kuub gas verbruiken.

Tot en met 1 juli hebben 22.407 bedrijven een rapportage ingediend, maar het ministerie van Economische Zaken had ingeschat dat het er 50.000 tot 60.000 hadden moeten zijn. Duizenden bedrijven hebben wel hun rapportage in concept klaarstaan. Grote bedrijven hoeven pas op 5 december een rapportage klaar te hebben.

De meeste bedrijven willen hun gebouwen isoleren, led-verlichting aanschaffen en energiebeheersystemen aanschaffen. Het gaat om energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen.

Tijdschakelaar

De wet bestaat al sinds de jaren '90, maar werd nauwelijks gehandhaafd. Tot nu dus. Onder meer bakkerijen zijn ermee bezig geweest. "We moeten een lijst invullen met wat we aan maatregelen hebben genomen", zegt Wiepkje Colijn van de Nederlandse bakkersvereniging NBOV. "Een voorbeeld is het onnodig laten branden van buitenverlichting. Dat kun je voorkomen door het instellen van een tijdschakelaar."

Gemeenten kunnen controlebezoeken uitvoeren bij bedrijven en die erop aanspreken als er nog geen rapportages zijn ingediend. In het uiterste geval kunnen dwangsommen worden opgelegd.