Regen doet muren instorten; tientallen doden in India

Op verschillende plekken in de Indiase staat Maharashtra zijn mensen omgekomen toen muren instortten door aanhoudende regen.

De meeste slachtoffers vielen in Mumbai, waar 18 mensen stierven toen tien meter hoge muren omvielen op hutten in een sloppenwijk. Reddingwerkers zoeken tussen de puinhopen met honden naar overlevenden.

Op twee andere plekken in de staat vielen negen en nog eens drie doden door omvallende muren. Zes bouwvakkers kwamen in Poona om het leven toen het huis waaraan ze werkten gedeeltelijk instortte.

Het regenseizoen in India leidt altijd tot zware regenbuien en overstromingen tussen juni en september. Elk jaar storten in dit seizoen gebouwen in door de slechte fundering.

Meeste regen in 10 jaar

Vooral de miljoenenstad Mumbai kampt op dit moment met problemen door de zware regens. Volgens meteorologen is in de afgelopen twee dagen de grootste hoeveelheid regen gevallen van de afgelopen tien jaar.

Het treinverkeer is deels gestremd, waardoor duizenden passagiers zijn gestrand. De minister heeft mensen opgeroepen voorlopig binnen te blijven.

Nadat een vliegtuig was geslipt op een startbaan van de luchthaven van Mumbai zijn vijftig vluchten omgeleid en nog eens vijftig andere geannuleerd.