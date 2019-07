Poolvos loopt in 76 dagen van Noorwegen naar Canada

"We konden eerst niet geloven wat we zagen", zegt onderzoeker Eva Fuglei van het Noorse Poolinstituut. De onderzoekers dachten in eerste instantie dat de poolvos haar halsband was kwijtgeraakt en dat de band was meegenomen aan boord van een boot. "Maar er waren geen boten die zo ver het ijs op gingen, dus moest het wel de vos zijn."

De poolvos bleef niet op Ellesmere-eiland, maar trok verder. Uiteindelijk legde ze in vier maanden tijd 4415 kilometer af. Niet eerder werd de reis van een poolvos die migreert tussen twee verschillende continenten vastgelegd. Ook is het de grootste afstand die ooit voor een poolvos is geregistreerd.

Dit is de route die de poolvos aflegde: