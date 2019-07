Verboden Amerikaanse e-sigaret is hier gewoon te koop

E-sigaretten van het Amerikaanse merk Juul, die verboden zijn in de Europese Unie vanwege hun hoge nicotinegehalte, zijn in Nederland gewoon te koop, meldt de Volkskrant. Dat lijkt mede te maken te hebben met de grote vraag onder toeristen. De krant vond in twee uur tijd zeven winkels in het centrum van Amsterdam waar Juul wordt verkocht. Ook online is de e-sigaret makkelijk verkrijgbaar.

De vloeistof in de e-sigaret bevat 59 milligram nicotine per milliliter vloeistof, waar in de EU 20 milligram is toegestaan. Verder bevat de e-sigaret van Juul nicotinezouten, die het makkelijker maken om de damp te inhaleren. Daardoor is het product, met de vorm van een usb-stick, populair onder beginnende rokers zoals jongeren.

Ongeautoriseerd

Tegenover de krant stelt Juul dat alle in Nederland verkrijgbare producten van het merk "ongeautoriseerd" zijn en dat het bedrijf er alles aan doet om de e-sigaret weg te houden van jongeren.

Wel is het bezig een e-sigaret te ontwikkelen die voldoet aan de Europese norm. Juul (dat wordt uitgesproken als 'jewel', juweel) heeft in Amerika een marktaandeel van 70 procent en is gedeeltelijk eigendom van het moederbedrijf van sigarettenmerk Marlboro.

Ook TabakNee heeft vastgesteld dat de "illegale nicotinebom" hier probleemloos is te verkrijgen. De actiegroep is een campagne begonnen tegen de e-sigaret van Juul.