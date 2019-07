Wat maakt het eigenlijk uit wie de nieuwe Eerste Kamer-voorzitter wordt?

En als de voorzitter zich wil mengen in het debat?

Het is ook weleens voorgekomen dat een voorzitter zelf het woord wilde voeren tijdens een debat. Dat mag, maar de voorzitter moet dan wel in de zaal gaan zitten. Een van de twee ondervoorzitters neemt de hamer over, en houdt die voor de rest van het debat.

Zo'n plaatsverwisseling is overigens maar twee keer voorgekomen. Voorzitter Roelof Kranenburg voerde in 1949 het woord in een debat over de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Twee jaar later deed zijn opvolger Jan Jonkman hetzelfde tijdens een debat over nationaliteit en ingezetenschap.