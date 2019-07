COA wil betere spreiding azc's, vooral meer opvang in westen van het land

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Vooral in het westen van het land moeten nieuwe opvanglocaties komen, zegt bestuursvoorzitter van opvangorganisatie COA Milo Schoenmaker in het AD.

De organisatie vangt nu zo'n 24.000 asielzoekers op in 70 centra. De komende tijd zijn er meer plekken nodig. Daarom zegt Schoenmaker dat er meer azc's moeten komen, vooral in het westen van Nederland. "Daar zijn al minder opvanglocaties en er loopt een aantal overeenkomsten af, zoals in Rotterdam en Rijswijk", zegt Schoenmaker.

De opvangorganisatie wil dat er een eerlijke verdeling komt van het aantal opvanglocaties over Nederland. Het is van belang dat asielzoekers zo dicht mogelijk worden opgevangen bij de gemeente waar ze uiteindelijk gaan wonen als ze een verblijfsvergunning krijgen.

Overlast veilige landen

Asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije, die vrijwel niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, moeten in een aparte opvanglocatie terechtkomen. Onder deze categorie valt volgens Schoenmaker een groep mensen "die weet dat ze niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking komt en heel berekenend te werk gaat". Hij denkt voor de opvang aan een "gevangenisachtige setting".

Intussen worden de grootste overlastgevers nauwgezet gevolgd. "We willen eerder overgaan tot het ontzeggen van opvang bij mensen, voor een bepaalde periode of voor altijd."