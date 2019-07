Vier Duitse dorpen ontruimd vanwege grote bosbrand

In het noordoosten van Duitsland woedt een grote bosbrand. De vuurzee beslaat inmiddels 4,7 vierkante kilometer en is daarmee de grootste ooit in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Vier dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Meer dan 750 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Zondagavond werd ook een kindervakantiekamp ontruimd.

Het blussen wordt bemoeilijkt doordat het vuur is uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein, waar nog grote hoeveelheden munitie liggen. De 400 opgeroepen brandweerlieden moeten daarom op afstand blijven. Geprobeerd wordt om het vuur vanuit de lucht te bestrijden.

Noodtoestand

Sinds zondagavond is in het gebied de noodtoestand van kracht. De brandlucht was gisteren tot in Berlijn te ruiken, 200 kilometer verderop. In hetzelfde gebied woedde vorig week ook al brand. Die was vrijdag geblust.

Zondag ontstond er opnieuw brand. De politie vermoedt dat dat het werk was van een pyromaan omdat het vuur op verschillende plaatsen tegelijk oplaaide. Getuigen, en met name mensen die beelden hebben, worden opgeroepen om zich te melden.