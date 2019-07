8 meter hoge ode aan Eberhard van der Laan onthuld in Amsterdam

Op het Mercatorplein in Amsterdam is vanaf vandaag een acht meter hoge beeltenis van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan te zien. Daarnaast staan de woorden die hij schreef in zijn afscheidsbrief aan alle Amsterdammers: "Zorg goed voor onze stad en voor elkaar".

Weduwe Femke van der Laan onthulde het werk dat is gemaakt door kunstenaarscollectief Kamp Seedorf. Hun werk werd gekozen door Amsterdammers bij een ontwerpwedstrijd vorig jaar, schrijft NH Nieuws. Het werk heet de Damsko Strijder. Damsko betekent Amsterdam in straattaal. Strijder verwijst naar de straatvechtersmentaliteit die de burgervader volgens de makers had.