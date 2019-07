Zwemmer verdronken in Oosterschelde bij Scherpenisse

Tientallen reddingsacties

De reddingsbrigade kwam de afgelopen dagen al tientallen keren in actie. Met het mooie weer zochten veel mensen het water op. In een week tijd moesten dertig zwemmers gered worden. Drie van hen waren in een levensbedreigende situatie terechtgekomen. De reddingsbrigade kwam ook in actie voor elf (kite)surfers en vijf schippers in nood.

De reddingsbrigade adviseert mensen om niet te ver van de kust af te zwemmen, op te passen voor koud water en voorbereid te zijn op stromingen. Ook wordt het afgeraden om alleen te gaan zwemmen.