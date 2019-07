Veel steun voor gearresteerde Seawatch-kapitein

Veel politici en bekende Duitsers scharen zich achter de jonge kapitein. Onder hen zijn ook de tv-presentatoren Jan Böhmermann en Klaas Heufer-Umlauf. Zij zetten een inzamelingsactie op touw voor de juridische kosten.

"Wie mensenlevens redt, is geen crimineel. Zo simpel is het gewoon", zegt Böhmermann in een video. Zijn actie heeft al bijna 800 duizend euro opgebracht. Een inzamelingsactie in Italië heeft al 400 duizend euro opgeleverd.