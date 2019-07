Demonstranten Hongkong dringen parlementsgebouw binnen

Demonstranten in Hongkong die al de hele dag probeerden het parlementsgebouw binnen te komen, zijn daarin geslaagd. Honderden van hen zijn het gebouw in het financiële hart van de stad binnengegaan. Binnen richtten ze vernielingen aan en bespoten ze de muren met leuzen, vermoedelijk tegen het pro-Chinese bestuur van de stad en de Chinese regering in Peking.

Sommigen droegen verkeersborden, ijzeren platen en steigermaterialen, waarom is nog onduidelijk.

Ze beukten met een metalen kar door de deur, drongen door tot de vergaderzaal en bekladden de muren met graffiti: