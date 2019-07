Gedupeerden Zoetermeerse rijschool protesteren in Den Haag

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) nam het eisenpakket van de actievoerders in ontvangst. Hij zegt zich hard te willen maken voor een compensatie voor de gedupeerden. Hij wil onder meer een keurmerk voor rijschoolhouders en een meldpunt.

Bedreigingen

Gedupeerden denken dat de rijschool failliet is of dat de eigenaar met hun vooruitbetaalde geld naar Spanje is gevlucht. De rijschoolhouder spreekt dat tegen, maar blijft vaag over welke problemen er dan wel zijn. Bij de rechtbank is niets bekend over een faillissement. De politie onderzoekt samen met het Openbaar Ministerie of er strafbare feiten zijn gepleegd.

De rijschoolhouder krijgt inmiddels veel dreigementen. De politie riep gistermorgen op te stoppen met de bedreigingen.