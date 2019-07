Duitse militaire helikopter neergestort, waarschijnlijk een dode

In Duitsland is een militaire helikopter is neergestort. Bij de crash is volgens Duitse media een dode gevallen. Over de oorzaak van de crash is nog niks bekend.

De helikopter stortte rond 13.45 uur neer aan de rand van een bos bij de plaats Aerzen, zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van Hannover.

Het is het tweede luchtvaartincident in Duitsland in korte tijd. Vorige week stortten twee straaljagers neer na een botsing, hierbij viel ook een dode en raakte een piloot gewond.