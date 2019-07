Iran erkent schenden atoomakkoord uit 2015

Iran erkent dat het inmiddels meer laagverrijkt uranium opslaat dan het atoomakkoord uit 2015 toestaat. Het is voor het eerst dat Iran toegeeft dat het akkoord geschonden wordt sinds de Verenigde Staten er in mei vorig jaar uitstapten. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt erbij dat de stap ook weer ongedaan gemaakt kan worden.

Het Internationaal Atoomagentschap IAEA, dat controleert of Iran zich aan de afspraken houdt, heeft de schending nog niet bevestigd. De organisatie laat weten dat er inspecteurs in het land zijn die op korte termijn met hun bevindingen naar buiten komen.

Het atoomakkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran aan een nucleair wapen zou komen. In ruil werden sancties tegen Iran geschrapt.

Druk op Europa

Dat Iran de norm van 300 kilo overschrijdt, komt niet uit de lucht vallen. Teheran had al aangekondigd dat het zich niet langer gebonden voelt aan de afspraken als Europese landen niet meer zouden doen om Iran te ontlasten. Iran vindt dat de EU zich meer moet inspannen om tegenwicht te bieden aan de Amerikaanse sancties.

Er is inmiddels wel een handelssysteem van de EU operationeel, waardoor buiten de sancties om handel kan worden gedreven met Iran, maar de reikwijdte ervan is beperkt. Door de opslagnorm te overschrijden, lijkt Iran een boodschap aan Europese landen te willen afgeven dat ze meer moeten doen. Tot nu toe heeft de EU zich steeds loyaal verklaard aan het akkoord uit 2015; anders dan de VS was de EU, met het Atoomagentschap, nog niet tot de conclusie gekomen dat Iran de afspraken schendt.

Iraanse olie

Met het overschrijden van de norm is een nucleair wapen overigens nog lang niet binnen handbereik voor Iran. Dat wordt wel anders als het land de opslag verder uitbouwt.

Sinds de VS in mei de sancties verzwaarde, is er nog meer druk komen te staan op de Iraanse economie. Tot die tijd konden een aantal landen nog Iraanse olie importeren. De Iraanse president Rohani zei toen al dat het land zich niet meer aan de uraniumopslagafspraken hoeft te houden.

De afgelopen maanden is de spanning tussen Iran en de VS scherp opgelopen. Vorige maand schoot Iran een Amerikaanse drone uit de lucht. Ook beschuldigt de VS Iran van aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz.

President Trump zag naar eigen zeggen op het laatste moment af van een aanval op Iran omdat daarbij te veel slachtoffers zouden vallen. De VS heeft nog niet gereageerd op de laatste berichtgeving.