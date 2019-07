Rijkswaterstaat doet aangifte tegen kapitein die vloedgolf veroorzaakte

Rijkswaterstaat doet aangifte tegen de kapitein van de zandzuiger die gisteravond een vloedgolf veroorzaakte op het strand van Vlissingen. Volgens de instantie voer hij te hard.

Een aantal strandgangers werd door de golf in zee getrokken. De meeste mensen konden zelf weer op het land komen, maar enkelen moesten daarbij met bootjes geholpen worden. Twee jonge kinderen en een oudere werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Uit gps-informatie blijkt dat het schip 13,5 knopen voer (ongeveer 25 kilometer per uur). Dat is volgens Rijkswaterstaat te snel. "De vaargeul loopt vlak langs het strand, zeker gisteravond toen het ook nog een keer laag water was", zegt een woordvoerder tegen Omroep Zeeland. De schipper had daar rekening mee moeten houden.

Bekijk hieronder beelden van de golf: