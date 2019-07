Podcast De Dag: hoe de Oranjes al vaker in opspraak kwamen

De kritiek op koningin Máxima na haar ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is niet van de lucht. De VN-rapporteur die de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi onderzoekt, beschuldigt Máxima zelfs van "medeplichtigheid" door de zaak niet met de prins te bespreken. Vanavond komt de kwestie aan bod in de Tweede Kamer.

Na 'het pilsje met Poetin', de brief van Videla en het vakantiehuis in Mozambique lijkt de politieke antenne van de Oranjes opnieuw scheef afgesteld. In podcast De Dag bespreken we met koningshuisverslaggever Karin Alberts hoe het koningspaar politieke uitglijers kan voorkomen.