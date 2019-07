Zoektocht naar vermiste voetbalster gaat verder met onderwaterdrone

In het Italiaanse Comomeer wordt met een onderwaterdrone verder gezocht naar de vermiste Zwitserse voetbalster Florijana Ismaili. Ze raakte afgelopen weekend vermist. Ze was van een bootje gesprongen en niet meer boven gekomen. Volgens de Italiaanse politie is de kans heel klein dat ze nog levend gevonden wordt.

Een thermische shock zou volgens de autoriteiten een oorzaak kunnen zijn. Zo'n shock kan ontstaan wanneer er grote verschillen zijn in temperatuur. Slachtoffers kunnen problemen krijgen met de ademhaling of hun ademhaling kan helemaal stoppen.

De 24-jarige Ismaili had met een vriendin een boot gehuurd en sprong honderd meter uit de kust van de boot om te gaan zwemmen.

Het Comomeer heeft op sommige plekken een diepte van 425 meter. De gemiddelde watertemperatuur in juni is ongeveer 19 graden maar die kan hier en daar flink verschillen.

Ismaili speelde tot dusverre 33 interlands voor Zwitserland en is daarnaast aanvoerster bij BSC Young Boys uit Bern.