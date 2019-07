'Individuele gesprekken met twijfelaars over vaccinatie helpen'

Ouders die hun kinderen niet laten inenten mogen op die keuze worden aangesproken, maar een vaccinatieplicht is nu nog niet nodig, adviseert een commissie die het afgelopen halfjaar onderzoek deed naar hoe ouders en kinderdagverblijven moeten omgaan met niet-gevaccineerde kinderen.

Vorige week werd bekend dat de vaccinatiegraad na jaren van daling stabiliseert, al blijft die nog procenten lager dan wat hij lang geweest is.

Volgens de commissie onder leiding van oud-Kamerlid Roos Vermeij ligt de landelijke vaccinatiegraad nog boven de kritieke ondergrens. In deze situatie zouden ouders die hun kinderen niet laten inenten een gesprek moeten voeren met een zorgprofessional.

Lucy Smit, jeugdarts bij de Jeugdgezondheidszorg in de regio Kennemerland voert zulke gesprekken.

"Die helpen zeker", vertelt ze, "maar dat doet publiciteit ook. En als een ziekte weer eens de kop opsteekt, zoals laatst de mazelen in Den Haag, dan helpt dat ook om ouders te overtuigen om die vaccinatie toch maar wel te halen."

Twijfelaars overtuigen

"Elk gesprek is anders. Iedereen komt met eigen inzichten, ervaringen en verhalen. Met de eigen zorgen en vragen. Veel mensen vinden het fijn om daar met een specialist over te praten. Mensen die twijfelen kun je vaak wel overtuigen dat het goed is om hun kinderen te laten vaccineren. Maar anti-vaxxers bieden daar weinig ruimte voor. Die hebben doorgaans een besluit genomen en daar komen ze niet meer van terug."

Smit probeert het gesprek wel aan te gaan. "Dat vind ik mijn plicht als arts, ik houd ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Soms weigeren ze dat, maar in andere gevallen laten ze zich wel degelijk informeren. Hun omgeving kan ook veranderen en dat kan invloed hebben op hun standpunt."

Kort na de geboorte van een baby hebben verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidsdienst een gesprek met de ouders. "Dan vragen we onder meer hoe ze tegenover vaccinaties staan. Degenen die twijfelen of ze die aan hun kind willen geven of die zeggen dat ze dat niet gaan doen, krijgen een gesprek met mij aangeboden. Bij degenen die zo'n gesprek weigeren begin ik er dan op sleutelmomenten weer over, bijvoorbeeld als er weer een nieuwe vaccinatieoproep aankomt.

Individualisering

"Er is altijd een groep geweest die op grond van religie of levensovertuiging vaccinaties afwees. Door internet en sociale media en alles wat daar rond gaat zie je de groep weigeraars groter worden. Je hebt dus modernere methoden nodig om mensen te benaderen dan de flyer en de brief die vroeger volstonden. Ik vind een persoonlijk gesprek een heel goede aanvulling op die andere methoden om mensen te bereiken", zegt Smit

"De maatschappij individualiseert en dat leidt tot nieuwe vragen die eigenlijk eerder niet zo'n rol speelden. Daar moeten we ons bewust van zijn. Is wat de overheid goed vindt voor ons allemaal wel goed voor mij persoonlijk? Het groepsbelang lijkt niet zo'n rol meer te spelen. Dat is steeds vaker ondergeschikt aan het individuele belang."