'Klimaatverandering kost wereldwijd 80 miljoen banen'

Klimaatverandering zal al over 11 jaar leiden tot een verlies van 2,2 procent van gewerkte uren wereldwijd. Dat staat gelijk aan 80 miljoen fulltime banen. Het gaat vooral om werk in de open lucht, zoals in de bouw en de landbouw en het ophalen van vuilnis. Dat staat in een onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

Catherine Saget, een van de schrijvers van het rapport, waarschuwt: "Bovenop enorme economische verliezen, kunnen we meer ongelijkheid verwachten en slechtere werkomstandigheden voor de meest kwetsbaren." Ook verwacht Saget dat migratie wereldwijd toeneemt door stijgende temperaturen.

Hittestress

Bij hoge temperaturen worden mensen minder productief en kan het zelfs gevaarlijk zijn om te werken. Dit wordt hittestress genoemd. In 1995 werd het economisch verlies door hittestress geschat op 250 miljard euro. Dit zal volgens het ILO 2100 miljard zijn in 2030.

Het rapport komt net na de warmste juni ooit gemeten in Nederland. Ook Duitsland, Polen en Frankrijk boekten een hitterecord. In Frankrijk werd het 45,8 graden, de hoogste temperatuur ooit in Frankrijk gemeten. Gisteren zette VN-topman Guterres nog eens aan tot actie met de boodschap dat de laatste vier jaar de warmste zijn ooit gemeten.

Conservatieve schatting

Het rapport gaat ervan uit dat het op aarde aan het einde van de eeuw 1,5 graden warmer is. Het Parijs klimaatakkoord van 2015 gaat uit van 2 graden.

Net als in een VN rapport vorige week concludeert het ILO dat de armste regio's het meeste zullen lijden onder de temperatuurstijging. West-Afrika en Zuid-Azië worden specifiek genoemd. Omdat lagere inkomens niet de middelen hebben om zich tegen de hitte te wapenen, worden zij het hardst worden geraakt.

Meer migratie

Catherine Saget verwacht meer migratie, omdat mensen zullen proberen de hitte te ontvluchten. Tussen 2005 en 2015 werd meer hittestress al in verband gebracht met meer migratie.

Alle sectoren krijgen last van de hogere temperaturen maar met name de landbouw zal hard worden geraakt. Dit zal leiden tot hogere voedselprijzen, wat weer armoede en voedselonzekerheid tot gevolg heeft. Het ILO denkt bewoners van het platteland naar de steden of andere landen trekken.

Samenwerken regeringen, werkgevers en werknemers

Het ILO spoort regeringen, werkgevers en werknemers aan om samen te werken. "Maatregelen van regeringen, werkgevers en werknemers om met deze nieuwe realiteit om te gaan zijn dringend nodig", zegt Saget.

Zo zouden er betere waarschuwing voor hitte moeten komen en moeten regeringen ervoor zorgen dat arbeidsregels worden nageleefd. Ook moeten werkgevers hun personeel leren omgaan met hitte op het werk.

Het ILO waarschuwt dat als er niet meer wordt gedaan om klimaatverandering aan te pakken, de impact van hittestress op werk nog veel groter wordt.