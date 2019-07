Ook Breda haakt af: nog 6 steden in de race voor het Songfestival

Ook Breda trekt zich terug als kandidaat voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Er zijn nu nog zes steden in de race om het evenement binnen te halen: Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.

Volgens Breda zijn de financiƫle risico's te groot. De gemeente moet namelijk zelf garant staan voor de miljoenen die nodig zijn voor de organisatie. "Dat is niet realistisch", zegt wethouder Daan Quaars tegen Omroep Brabant.

Leeuwarden en Den Haag trokken zich eerder terug als kandidaat, omdat ze geen geschikte locatie hebben voor een groot evenement als het Songfestival. Den Haag hoopt nu dat Rotterdam gaststad van het evenement wordt, om zo toch een graantje mee te pikken van alle drukte.

Deadline 10 juli

Steden kunnen tot uiterlijk 10 juli een voorstel indienen.

Alle voorstellen worden beoordeeld door de organisatie die in handen is van de NPO, AVROTROS en NOS. De omroepen streven ernaar om de definitieve keuze van de gaststad in augustus bekend te maken.