Steeds meer giftige visjes aan de Zeeuwse kust

Wie met het warme weer langs de Zeeuwse kust wandelt, moet oppassen. Er zitten steeds meer giftige, kleine pietermannen in de branding, die gemeen kunnen steken als je op ze gaat staan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De organisatie deed in 4 jaar tijd ruim honderd metingen met behulp van wetenschappers en vrijwilligers.

In vergelijking met twintig jaar geleden zitten er vijf keer zoveel pietermannen aan de Belgische en Zeeuwse kust. "Ze hebben er altijd al gezeten. Maar de opwarming van de Noordzee is gunstig voor het visje", zegt Jan Seys van het VLIZ tegen Omroep Zeeland. "Daarom worden ze steeds talrijker."

Veel pijnlijker

Pietermannen zijn 's nachts actief en graven zich overdag in langs de branding. Daardoor is de kans groot dat strandgangers op zijn gifstekels gaan staan. Dat is volgens Seys veel pijnlijker dan een wespensteek.

Volgens hem kunnen badgasten het beste waterschoenen dragen. "Liever voorkomen dan genezen." Als je toch geprikt wordt door een pieterman kun je het beste je voet in warm water weken. "Veertig tot vijfenveertig graden, want warmte breekt het gif af voordat het actief wordt."

Noordzeegarnaal

De warmere Noordzee zorgt voor nog meer verschuivingen. Zo is er ook een toename te zien van de kleine heremietkreeft en de Amerikaanse ribkwal.

Tegelijkertijd is er een afname te zien van het aantal Noordzeegarnalen. Maar de garnaal is nog steeds de meest voorkomende soort in de Noordzee.