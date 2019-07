Cyprus opgeschrikt door verdwaalde raket

Ten noordoosten van de Cypriotische hoofdstad Nicosia, op het Turkse deel van het eiland, is vannacht een raket ontploft. Niemand is gewond geraakt.

Waar de raket vandaan komt is niet duidelijk. De explosie bij de stad Taskent was tot kilometers in de omtrek te horen. Ook ontstonden er bosbranden in de directe omgeving.

De Turks-Cypriotische leider Akinci denkt dat het gaat om een afzwaaier uit het nabijgelegen Syrië. Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden vannacht militaire doelen in Homs en de buitenwijken van Damascus met raketten hebben bestookt, hemelsbreed zo'n 200 kilometer van Cyprus. Daarbij zijn zeker vier burgers om het leven gekomen en 21 gewond geraakt, melden Syrische media.

Maar er is geen verband gelegd tussen de Israëlische aanval en de raket die verdwaald is boven Cyprus. Een Cypriotische militair analist heeft een andere lezing: hij zei tegen een Cypriotische tv-zender op basis van vrijgegeven beelden dat het om S-200, een raket van Russische makelij, lijkt te gaan. Op de brokstukken zijn Russische opschriften te lezen. Het Syrische leger gebruikt Russische raketten.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat Cyprus bij vergissing is getroffen door het oorlogsgeweld in de regio.