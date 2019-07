'Israël voert luchtaanvallen op Syrië uit'

Bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië zijn vier doden en 21 gewonden gevallen, zegt het Syrische staatspersbureau SANA. Rond middernacht zouden Israëlische gevechtsvliegtuigen raketten hebben afgeschoten op militaire doelen bij de stad Homs en in buitenwijken van de hoofdstad Damascus. Israël wil niet zeggen of er een aanval is geweest.

Het Syrische Observatorium voor de mensenrechten (dat opereert vanuit Groot-Brittannië) zegt dat Israël zeker tien doelen heeft bestookt van het Syrische leger, Iraanse milities en de Libanese terreurorganisatie Hezbollah.

Golanhoogten

Israël zegt bijna nooit iets over militaire operaties tegen zijn vijanden. Begin deze maand werd wel erkend dat er een raketaanval op Syrisch grondgebied was uitgevoerd, waarbij drie Syrische militairen omkwamen. Dat was nadat Syrië een raket op de Golanhoogten had afgevuurd, zei het Israëlische leger. De Golanhoogten werden in 1967 op Syrië veroverd en door Israël geannexeerd.

In januari bevestigde Israël dat het Iraanse doelen in Damascus had aangevallen, als vergelding voor een Iraanse raketaanval.

De Israëlische premier Netanyahu ziet de aanwezigheid in Syrië van Hezbollah en Iran als een grote bedreiging. Terwijl Israël de Syrische president Assad het liefst ziet verdwijnen, steunen Hezbollah en Iran de Syrische president met duizenden militairen.