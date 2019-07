EU-leiders weer bij elkaar na lange nacht

Nadat voorzitter Tusk van de Europese Raad de gezamenlijke top gisteravond laat had geschorst, werd de nacht gebruikt voor 'bilateraaltjes'. Die werden gehouden in aparte kamertjes, op het dakterras van het gebouw in Brussel. Volgens Van Slooten waren met name president Macron, bondskanselier Merkel en premier Rutte bijzonder actief.

Kandidaat-Commissievoorzitter Timmermans zelf was niet aanwezig op de top, maar wel te vinden in omringende gebouwen. Zo sprak hij met de Bulgaarse premier Borisov, die hem nogmaals vertelde over de weerstand bij veel Oost-Europese landen, maar hem ook bemoedigend toesprak. De Bulgaren zonden dat gesprek uit op Facebook.

Rond 07.00 uur leek er even sprake van een doorbraak, toen de Italiaanse premier Conte zich meldde in de perszaal. De nog wakkere journalisten omringden hem en bestookten hem met vragen. Conte vertelde dat hij geen voorstander is van het 'spitzenkandidaten'-systeem en dat hij dat tegen de andere leiders had verteld. Hij beaamde dat de onderhandelingen nog muurvast zaten. Op de vraag of Timmermans een kans maakt: "Let's wait and see."