Live: rechtszaak tegen Gökmen T. over aanslag Utrecht

08.30 uur

Bij de rechtbank in Utrecht begint over een uur de rechtszaak tegen Gökmen T., de man die heeft bekend dat hij op 18 maart het vuur opende in een tram in Utrecht. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

T. wilde niet aanwezig zijn bij deze pro-formazitting, waarin wordt gesproken over de staat van het onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachte en hoe de strafzaak verder behandeld wordt. De rechter heeft hem verplicht aanwezig te zijn, desnoods onder dwang.

De verdachte staat bekend als een draaideurcrimineel die ook perioden kende waarin hij zich als vroom moslim presenteerde. Grote vraag tijdens de rechtszaak zal zijn of T. ideologisch gemotiveerde terrorist was of een verwarde veelpleger die om onduidelijke redenen is gaan schieten.