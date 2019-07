Live: Gökmen T.: 'Ik ben geen democraat en ik erken jullie rechtbank niet'

09.45 uur

Het is doodstil in de zaal als Gökmen T. wordt binnengebracht. Hij is geboeid, wat uitzonderlijk is in de rechtszaal. Hij draagt een baard en kijkt de zaal in als de parketpolitie hem binnen leidt. De agenten zetten hem op een stoel voor de rechtbank. Drie agenten zitten om hem heen. T. staat niet op voor de rechtbank als die de zaal binnenkomt.

09.15 uur

De belangstelling voor deze eerste procesdag is groot. Er zijn vele tientallen aanwezigen. De rechtbank heeft vier videozalen geopend, waar nabestaanden en publiek de zitting kunnen volgen.

Een van de mensen die aanwezig zijn, is de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur. Hij arriveerde vanmorgen met zijn advocaat, Sébas Diekstra. "De vader van Roos wil de man die zijn dochter dood zou hebben geschoten die eerste zitting in de ogen kunnen kijken en hem confronteren met het leed dat de nabestaanden van Roos is aangedaan", liet de advocaat eerder weten.

Na de aanslag zette een buurvrouw een crowdfundingactie op voor de kosten die de vader van de 19-jarige vrouw zou krijgen. Er werd ruim 100.000 euro gedoneerd.