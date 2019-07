Lichamen verdronken vader en dochter aangekomen in El Salvador

De lichamen van een verdronken vader en zijn dochtertje zijn teruggebracht naar El Salvador. De 25-jarige Oscar Albert Martínez en Valeria van 23 maanden kwamen om toen ze probeerden een grensrivier met de VS over te steken. Een foto van hun dode lichamen leidde wereldwijd tot geschokte reacties.

De lichamen werden per auto vanuit Mexico via Guatemala naar El Salvador gereden. Daar volgt later vandaag de begrafenis in besloten kring.

De moeder van het gezin arriveerde vrijdag al in de hoofdstad San Salvador. Ze werd op het vliegveld opgevangen door de onderminister van Buitenlandse Zaken. Ze is in shock en heeft nog niet met de media gesproken.

In paniek

Het gezin woonde in een klein huisje van de moeder van Martínez. Omdat ze met hun horecasalaris nooit een huis konden kopen, probeerden ze via de Rio Grande de VS binnen te komen.

Martínez had eerst zijn dochtertje naar de overkant gebracht. Toen hij door het water terugkeerde om zijn vrouw te halen, ging het mis: het meisje raakte in paniek en sprong haar vader achterna. Bij zijn poging haar te redden, verdronken ze beiden in de verraderlijke rivier.

Migranten komen vaker om bij pogingen om de VS te bereiken. Vorig jaar vielen er zeker 283 doden, voornamelijk bij het oversteken van de Rio Grande of een tocht door de Sonora-woestijn.