Wekdienst 1 juli: proces Gökmen T. begint en appje sturen op de fiets strafbaar

Wat kun je vandaag verwachten?

In Utrecht begint vandaag het proces tegen Gökmen T, de man die wordt verdacht van de tramaanslag in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord met een terroristisch oogmerk. De rechtbank heeft T. verplicht in de rechtszaal aanwezig te zijn. De zitting begint om 09.30 uur; op NOS.nl een verslag.

Snel op de fiets een appje tikken, de route checken of je playlist aanzetten: vanaf vandaag is dat bij wet verboden. Houd je je telefoon (of een ander mobiel apparaat) tóch vast terwijl je fietst, dan riskeer je een boete van 95 euro.

De adviescommissie kinderopvang en vaccinatie komt met een advies over hoe ouders en kinderdagverblijven moeten omgaan met niet-ingeënte kinderen. Meerdere kinderdagverblijven weigeren zulke kinderen op te vangen.

Op een aantal plaatsen in het land zijn festiviteiten om de afschaffing van de slavernij te herdenken, tijdens Keti Koti. In Amsterdam is de Nationale Herdenking, maar ook in Middelburg wordt herdacht. De Middelburgse Commercie Compagnie maakte in de 18e eeuw ruim 30.000 Afrikanen tot slaaf.

Wat heb je gemist?

Regeringsleiders praten al de hele nacht over de verdeling van de Europese topbanen, maar de kogel is nog niet door de kerk. Er moet een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie komen en ook één voor de Europese Raad. PvdA'er Frans Timmermans is een belangrijke kandidaat als voorzitter van de Commissie, maar hij kan niet veel meer dan afwachten. Wel lijkt het erop dat de regeringsleiders er hoe dan ook uit willen komen, want er is nog niemand naar huis gevlogen.

Timmermans wordt alleen Commissie-voorzitter als hij 21 landen achter zich krijgt die samen 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Zijn belangrijkste troef: het Europees Parlement moet uiteindelijk ook nog instemmen en hij is daar één van de favoriete kandidaten.