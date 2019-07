'Trots op mijn voorouders in slavernij, die streden voor hun vrijheid'

Tijdens de ruim 200 jaar Nederlandse slavernij, die vandaag precies 156 jaar geleden werd afgeschaft, hebben slaafgemaakten zich op allerlei manier verzet tegen hun lot.

De voorouders van Olivier Locadia (bekend als rapper Willie Wartaal van De Jeugd van Tegenwoordig) moesten als slaaf werken op plantage Kenepa in CuraƧao. Het was dezelfde plantage waar Tula zijn grote opstand begon tegen de koloniale machthebbers. De voorouders van black hairstylist Anoeska Schmidt, die op de Surinaamse plantages werkten, vluchtten het binnenland in om daar een nieuw leven op te bouwen.

Twee verschillende verhalen over moed, verzet en strijd in de donkere periode van slavernij. "Het zijn verhalen die we moeten doorvertellen", vindt Olivier. "Ik ben er trots op dat ik afstam van hele krachtige mensen", zegt Anoeska.

Bekijk hieronder de special 'Wij willen onze vrijheid.' Verzetshelden tijdens de slavernij: