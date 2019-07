Europa wordt wakker, maar nog geen witte rook bij EU-top over topbanen

Eerst naar de G20 in Japan, dan terugvliegen en met een jetlag direct een nacht doorhalen in Brussel. "Het type mens dat regeringsleider wordt, kan tegen slaaptekort", zegt een diplomaat diep in de nacht in Brussel. Want de zon komt alweer op en EU-leiders praten nog steeds over de verdeling van de Europese topbanen.

Er moet een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie komen en ook één voor de Europese Raad. PvdA'er Frans Timmermans is een belangrijke kandidaat als voorzitter van de Commissie, maar hij kan niet veel meer dan afwachten.

Het lijkt erop dat de regeringsleiders er hoe dan ook uit willen komen, ook al zitten ze al bijna aan hun ontbijt. Gisteravond laat werd er nog gesproken over een nieuwe top over twee weken, maar sindsdien is niemand naar huis gevlogen.