'Ouderen in verpleeghuizen worden meer gerespecteerd door personeel'

Borst schreef bijna vier jaar columns over de ziekte van zijn moeder en maakte zich hard voor een betere ouderenzorg. In het manifest dat hij samen met onderzoeker Carin Gaemers in 2016 publiceerde, beschreef hij veranderingen die hij nodig achtte, zoals meer personeel en minder administratieve rompslomp. Zijn inspanningen leidde er toe dat het kabinet 2,1 miljard euro extra uittrok voor ouderenzorg.