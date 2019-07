Miljoenen mensen liepen mee in Gay Pride-parades afgelopen weekend

Miljoenen mensen hebben afgelopen weekend meegelopen in Gay Pride-parades over de hele wereld. Alleen in New York kleurden gisteren al miljoenen mensen de straten. Allemaal stonden ze stil bij de Stonewall Riots, rellen die 50 jaar geleden het startpunt waren van de georganiseerde homorechtenbeweging in de VS en de strijd voor acceptatie van lhbt'ers.

De parade in New York werd georganiseerd op de laatste dag van de Pride Month. Zeker 150.000 lhbt'ers, activisten en feestvierders liepen mee in de parade, miljoenen anderen keken toe.

Ook de burgemeester van New York, Bill DeBlasio, liep mee: