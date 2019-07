'Handjevol meldingen over geweld in jeugdzorg kunnen leiden tot aangifte'

Tijdens het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945 door commissie-De Winter werd een meldpunt voor slachtoffers geopend. Daar kwamen zo'n duizend meldingen binnen. Zeventien meldingen zijn door de commissie voorgelegd aan het OM voor een verjaringstoets. Elf bleken verjaard. De overige zes melders zouden aangifte kunnen doen.

Maar dan is het de vraag of er tot vervolging kan worden overgegaan. Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden, meldt de krant. De zaken die nu in aanmerking komen zijn maximaal 20 jaar oud. Over de meldingen is verder niets bekend.