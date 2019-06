Baudet schrok van eigen 'laatst gehuild?'-vraag aan Rutte tijdens debat

Baudet vindt dat hem niet alleen blaam treft. "Iedereen doet dingen fout, ik ook. Maar we zijn in Nederland zo gespannen, het is alsof we permanent het 'zoek-de-foute-uitspraken-spelletje' aan het spelen zijn."

'Vrouwenhater? Integendeel'

Zo doelt hij ook op het beeld dat veel mensen van hem hebben over dat hij een vrouwenhater zou zijn door het 'vrouwonvriendelijk' artikel dat Baudet schreef waarin abortus en werkende vrouwen aan de orde komen.

"Het tegendeel is het geval. Ik ben een groot fan van het yin en yang-model", zei hij in het programma. "Het is ongelooflijk belangrijk dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen, verrijken en in balans houden."