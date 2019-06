Grote brand in bedrijfspand Haren, tien huizen ontruimd

In een garagebedrijf van elektrische voertuigen in Haren heeft een zeer grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle. Momenteel zijn meerdere brandweerauto's en hoogwerkers aanwezig om de brand na te blussen. Zover bekend waren er geen mensen aanwezig in het pand en zijn er geen gewonden gevallen.

De brand brak uit rond 21.15 uur. Meerdere mensen hebben een NL-Alert ontvangen, is te zien op social media.