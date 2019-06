Gezin zoekt zwembad Franse camping op na 15 uur in auto, zoontje (5) verdrinkt

Een Belgische jongen van 5 is verdronken in het zwembad van de Zuid-Franse camping waar hij net was aangekomen om vakantie te vieren. Zijn gezin had net een autorit van 15 uur achter de rug en besloot na aankomst om direct verkoeling te zoeken in het zwembad. Daar is zijn vader hem volgens Franse media waarschijnlijk korte tijd uit het oog verloren.

Het ongeval gebeurde gisteren aan het eind van de middag op camping Les Plans in Mialet de Cevennes, schrijft de Franse krant Midi Libre.

In Belgiƫ hebben de scholen sinds dit weekend vrij. Terwijl de moeder na de lange autorit de bagage aan het opruimen was, toog de vader direct naar het zwembad met de kinderen. Terwijl hij bezig was met zijn andere kind verdronk zijn zoontje.

Er is nog geprobeerd om de kleuter te reanimeren, maar het was te laat. De jongen is ter plekke gestorven.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval. Uit de eerste resultaten blijkt dat de camping geen schuld treft. Voor het gezin en andere toeristen die getuige waren van het drama is slachtofferhulp geregeld.