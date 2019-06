Officier Venezuela 'gemarteld tot de dood', zegt zijn vrouw

In Venezuela is een hoge militaire officier overleden. Marinekapitein Rafael Acosta zat sinds 21 juni vast op verdenking van betrokkenheid bij een couppoging tegen het regime van president Maduro. De regering heeft zijn overlijden bevestigd. Volgens zijn familie en oppositieleiders is de man in de gevangenis gemarteld.

Bij een verhoor in de rechtbank op vrijdag was Acosta volgens zijn vrouw amper bij bewustzijn. "Ze hebben hem gemarteld tot de dood", zei ze bij een Amerikaanse tv-zender. Volgens de vrouw is haar man op 21 juni door de regering-Maduro opgepakt en naar de gevangenis gebracht.

Zijn advocaat zegt dat Acosta in een rolstoel de rechtszaal werd binnengebracht, omdat hij door de pijn niet kon staan. Ook kon hij amper spreken.

Op Twitter zei de Venezolaanse aanklager dat zijn kantoor een onderzoek zal instellen. Hij zei daarbij niets over de doodsoorzaak van Acosta.

Guaidó: mensen willen verandering

Oppositieleider en zelfbenoemd interim-premier Guaidó zegt dat Acosta is vermoord. "Horen zij het niet?", zei Guaidó. "Vanuit het graf, vanuit de kelders waar mensen worden gemarteld, de mensen roepen op tot verandering", zei hij in een videoboodschap op internet.

De dood van Acosta komt vlak na een bezoek van VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet. Zij was in Venezuela om onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen, variërend van buitengerechtelijke executies tot gedwongen verdwijningen.

Maduro: legertop wilde mij afzetten

President Maduro zei afgelopen week dat officieren uit het leger, met steun van de oppositie en buitenlandse politieke leiders, van plan waren om zijn regering omver te werpen. Venezuela zucht onder een enorme economische crisis. Het land kampt met een hoge werkloosheid en een groot tekort aan voedsel en medicijnen.

Veel Venezolanen zijn gevlucht, onder meer naar Peru. Dat land heeft deze maand de toelatingseisen voor Venezolanen verscherpt.

Volgens Maduro komen de problemen in zijn land door sancties die door de Amerikaanse president Trump zijn ingesteld. De VS zegt in een reactie op de dood van Acosta dat op dit moment niemand veilig is in het Venezuela van Maduro.