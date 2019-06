Grote demonstraties in Sudan, berichten over scherpschutters op daken

In Sudan is opnieuw door tienduizenden mensen gedemonstreerd, onder meer in de hoofdstad Khartoem. Zij willen een burgerregering in plaats van het militaire bestuur dat sinds drie maanden aan de macht is. Een hoge militair zei op de staatstelevisie dat er scherpschutters actief zijn die drie leden van de veiligheidsdiensten en vijf of zes burgers hebben geraakt.

Bij wie die scherpschutters horen, zei generaal Mohamed Hamdam Dagalo er niet bij. Ook liet hij in het midden of er doden zijn gevallen. "De scherpschutters zullen zich voor hun daden moeten verantwoorden", zei hij.

Op beelden is te zien dat er paniek uitbreekt als er wordt geschoten: