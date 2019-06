De slogan 'Bikes before Guys' moet meer vrouwen op de motor krijgen

Een recordaantal Nederlanders was vorig jaar in het bezit van een motorrijbewijs, bijna anderhalf miljoen mensen. Ook steeds meer vrouwen halen hun motorrijbewijs, al groeit het aantal mannelijke bestuurders net zo hard mee. Toch zorgt het toegenomen aantal vrouwelijke motorrijders voor verandering.

De Tourist Trophy (TT), het grootste motorsportevenement van Nederland, die vandaag in Assen was, besteedt dit jaar speciale aandacht aan vrouwelijke motorrijders. Met de campagne Bikes before Guys wil het evenement van de motorsport wat minder een mannenwereld maken.

De slogan is gekozen met een knipoog, vertelt Peter Schorer, woordvoerder van het evenement. "De gedachte is: 'eerst een motor, dan een man'. Of: 'het maakt me niet uit wat mijn man wil, ik ga lekker een stukje motorrijden'."

Maar de campagne heeft een serieuze boodschap, benadrukt hij. "We willen toejuichen dat vrouwen ook op de motor stappen. Voorheen zagen we hier met name vrouwen die met hun man meekwamen, de TT was echt een mannending. Maar sinds een jaar of twee zien we ook groepen vrouwen die gezamenlijk naar de TT komen. Dat is een ontwikkeling die we willen stimuleren."