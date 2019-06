'Amsterdam kent al eeuwenlang een levendige zwarte gemeenschap'

Al in de zeventiende eeuw had Amsterdam een levendige zwarte gemeenschap. Dat zegt historicus Mark Ponte, die het koloniale verleden van Nederland onderzoekt. De historicus van het stadsarchief van Amsterdam wil met zijn bronnenonderzoek de periode vanuit nieuwe perspectieven benaderen, melden NH Nieuws en AT5.

Naast zijn baan bij het stadsarchief doet Ponte, meestal in zijn eigen tijd, historisch onderzoek. Toen hij in de archieven een zeventiende-eeuwse trouwakte tegenkwam van een Braziliaanse Amsterdammer en een Angolese Amsterdammer, zocht hij verder. Daarop vond hij vergelijkbare documenten, die aantoonden dat er een gemeenschap van zwarte Amsterdammers was.

"Zij kwamen uit allerlei gebieden en verschillende plekken in Afrika", zegt Ponte. "En lang niet iedereen belandde in de stad door de slavernij. Er kwamen ook zeemannen en soldaten."

Johan Maurits

Als voorbeeld noemt Ponte het schilderij Twee Afrikaanse mannen, van Rembrandt. Hij houdt er rekening mee dat het twee broers zijn, die hij ook in zijn bronnenonderzoek tegenkwam. "Je had toen bijvoorbeeld de broers Manuel en Bastiaan, die in de jaren 50 in dienst waren van de admiraliteit en bij Rembrandt om de hoek woonden. Misschien zijn zij het wel geweest."

De historicus ontdekte ook dat Johan Maurits, die in de zeventiende eeuw gouverneur-generaal was van Nederlands-Braziliƫ, zelf slaven bezat die hij liet werken in zijn paleis in Braziliƫ. "In dat paleis waren ook verschillende kunstenaars actief, onder wie Zacharias Wagener. Hij heeft een tekening gemaakt van een zwarte vrouw met een brandmerk van het merkteken van Johan Maurits boven haar borst."