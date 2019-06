EU-top over opvolging Juncker begonnen, Timmermans favoriet

In Brussel is de speciale EU-top begonnen om de belangrijkste functies te verdelen. Eurocommissaris Frans Timmermans lijkt de grootste kanshebber om vertrekkend commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op te volgen. De voorzitter van de Raad van Ministers, Donald Tusk, heeft de fractievoorzitters in het Europese Parlement een plan voorgelegd voor de verdeling van de belangrijkste EU-functies. Daarin gaat de functie van commissievoorzitter naar een sociaaldemocraat.

Een naam noemde Tusk niet, maar Timmermans is de Spitzenkandidat van de Europese sociaaldemocratische partijen. Zijn belangrijkste rivaal Manfred Weber, de Spitzenkandidat van de christendemocraten, zou dan in beeld komen voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. De liberalen in het Europees Parlement zouden de opvolger van Tusk mogen aanwijzen.

Oost-Europa ziet Timmermans niet zitten

Gelopen is de race allerminst. De Nederlander heeft vijanden, met name Oost-Europese landen als Polen en Hongarije, omdat hij die de afgelopen jaren veelvuldig op de vingers heeft getikt, onder meer op de terreinen van onafhankelijke rechtspraak, persvrijheid en migratiesolidariteit. Hongarije, Tsjechië, Polen en Slowakije wijzen zowel Timmermans als de Duitser Weber af. Italië twijfelt nog. Maar het verzet van deze landen is niet voldoende om de kandidatuur van Timmermans te blokkeren.

Toch is Timmermans niet zeker van zijn zaak: "Er zal nog een hele discussie volgen onder de leiders vanavond", zei hij bij een speciale bijeenkomst van de sociaaldemocratische regeringsleiders voorafgaand aan de top. "Je hoort van alles, maar ik kan nog geen inschatting maken."

Premier Rutte liet zich bij aankomst in Brussel niet uit over de kansen van Timmermans. "Het is een bewegend beeld", zei hij voordat hij aan een serie gesprekken met andere leiders begon. "Er wordt nog geschoven."

Nachtwerk, ontbijt ook al gepland

De raad van regeringsleiders die vanavond in Brussel bijeen is, heeft het recht om met een voorstel voor de opvolging van Juncker te komen. Daarna is het aan het Europees Parlement om het voorstel goed te keuren.

In Europa zijn nog meer topfuncties te verdelen. Ook de functies van voorzitter van de Europese Centrale Bank en EU-buitenlandchef zijn vacant. De top van zoekt de ideale combinatie van mannen en vrouwen, afkomstig uit meerdere partijen en verschillende EU-regio's.

De top is begonnen met een diner. Het wordt vermoedelijk nachtwerk. Voor alle zekerheid staat er ook al een ontbijt gepland.