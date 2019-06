Mannen vallen hulpverleners aan bij reanimatie in café Nieuwerkerk

In Nieuwerkerk aan den IJssel is een reanimatie in een café uitgelopen op een vechtpartij, toen twee beschonken mannen zich keerden tegen hulpverleners. Het duo viel de hulpverleners met een stoel aan. Een 40-jarige man uit Nieuwerkerk en een 41-jarige man uit Fijnaart zijn aangehouden.

De aanleiding voor het voorval was het onwel worden van een 64-jarige man uit Fijnaart in het café. Dat gebeurde aan het begin van de avond. Omstanders begonnen direct met reanimeren. Toen gewaarschuwde hulpverleners het wilden overnemen, werden ze beledigd en bedreigd door de mannen. Ook inmiddels gearriveerde agenten, die het tweetal verzocht om ruimte te maken, moesten het ontgelden.

De eigenaren van het café schrijven in een reactie dat "tijdens de hulpverlening de gemoederen en emoties onder de vriendenkring van het slachtoffer hoog opliepen". De politie gebruikte pepperspray en de wapenstok om de twee aan te houden. Een van de verdachten verwondde zichzelf toen hij met zijn hand door een ruit sloeg, schrijft Omroep West.

Drie agenten raakten bij de aanhouding lichtgewond. Zij hebben aangifte gedaan van belediging, bedreiging en mishandeling. De twee mannen zitten vast en worden verhoord.