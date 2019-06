Wie bepaalt waar de Tweede Kamer over praat?

"Over twee weken is er een AO hierover, dus graag geen debat, maar laten we het dan bespreken", klinkt het dan bijvoorbeeld tijdens de Regeling. Bij een Algemeen Overleg is net als bij een plenair debat een bewindspersoon aanwezig. In de commissies, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, wordt overigens ook weer gesteggeld over de onderwerpen die daar al dan niet op de agenda moeten komen.

53 Kamerleden

Maar even terug naar de plenaire debatten. In de regel gaan ze over onderwerpen die in de actualiteit zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van een onthulling in een krant of de publicatie van een onderzoek. Eind maart bijvoorbeeld kwamen er rapporten over de zaak-Anne Faber naar buiten, nog geen week later was er een debat met minister Dekker.

Dat ging als volgt in de Regeling op de dag dat de rapporten naar buiten kwamen: "Deze aanvraag doe ik (...) namens alle fracties hier in de Tweede Kamer, omdat we allemaal voelen hoe vreselijk dit is en vinden dat er antwoorden moeten komen", zei PvdA-Kamerlid Kuiken. Omdat alle partijen al van tevoren hadden laten weten dat ze de noodzaak zagen, kwam dat debat er zonder enige discussie.

Maar zo gaat het niet altijd. Zo vroeg Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren eind mei een debat aan over fraude met biobrandstoffen. De partijen SP, GroenLinks en PVV steunden zijn aanvraag; met zijn eigen partij 53 Kamerleden bij elkaar, geen meerderheid dus.

Dertigledendebatten

Toch was het toen nog niet klaar. "Dan wil ik het debat op de lijst van dertigledendebatten zetten", zei Wassenberg toen de berekening was gemaakt. Een meerderheid is namelijk niet per se nodig om een debat aan te vragen.