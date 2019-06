Kapitein Sea-Watch 3 was bang voor een ramp aan boord

Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, voer afgelopen week de Italiaanse wateren binnen na een noodoproep van Rackete. Desondanks was de Sea-Watch 3 niet welkom. Aan boord waren 40 migranten die het schip op 12 juni voor de kust van Libië had opgepikt. Eerder waren er al dertien om medische redenen van boord gehaald. De rest was niet welkom.

Bewuste actie

Volgens haar vader heeft zijn dochter niets verkeerd gedaan. "Carola is niet impulsief. Ze weet altijd precies wat ze doet en ze is een sterke vrouw", zegt hij in de krant. Volgens hem was ze zich bewust van de consequenties van haar beslissing.

Duizenden mensen hebben na een oproep van tv-persoonlijkheden geld gedoneerd om de proceskosten van de kapitein te betalen. Vanochtend stond de teller op meer dan 300.000 euro. De vrouw riskeert een gevangenisstraf tot 10 jaar en een boete tot 50.000 euro. Morgen wordt ze voorgeleid.