Politie: stop met bedreigen Zoetermeerse rijschoolhouder

Politie Zoetermeer @POL_Zoetermeer

In aanvulling op dit bericht, we hebben zeker oog voor de situatie van de gedupeerden en begrijpen de gevoelens en willen dat niet afdoen, echter moeten we wel een grens trekken waar het gaat om strafbare bedreigingen. De recherche buigt zich reeds over de gehele zaak. https://t.co/uWEHm7Gq1a