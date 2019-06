Sri Lanka gaat doodstraf weer uitvoeren en neemt twee beulen aan

Internationaal wordt de aankondiging veroordeeld. "De doodstraf is een wrede, onmenselijke en een vernederende straf. De EU verzet zich ondubbelzinnig tegen het gebruik ervan in alle omstandigheden en in alle gevallen", verklaarde de EU.

Dodencel

Amnesty International zegt 'geschokt en verontwaardigd' te zijn en betoogt dat executies voor drugsgerelateerde delicten onwettig zijn.

Sri Lanka executeerde voor het laatst een gevangene in 1976. Momenteel zitten er bijna 1300 gevangenen in de dodencel, onder wie zo'n 50 mensen die veroordeeld zijn voor drugsdelicten.