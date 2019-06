'Verdachte benaderde Rotterdams meisje via chatroom online paardenspel'

De 49-jarige Amerikaan die is opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing van het 12-jarige Rotterdamse meisje kende haar via de chatroom van een online paardenspel. Dat meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Zijn dochter van 18 zou daar ook actief zijn geweest en bevriend zijn geweest met het meisje. De politie wil niet ingaan op het verhaal.

De Amerikaan zou James B. heten. De foto die B. op Facebook gebruikt komt volgens RTL Nieuws overeen met de foto die door de politie is verspreid van de verdachte. Daarop zou hij naast een monument in Washington staan. Zijn familie zou daar oorspronkelijk vandaan komen. Verder is op het profiel te lezen dat hij nu in de staat Louisiana woont.

'Verkrachting'

RTL Nieuws sprak met de dochter van James B., die zegt het Rotterdamse meisje via het online paardenspel Star Stable te kennen. Dat B. haar biologische vader was wist de 18-jarige niet, hij zou dat in de chatroom hebben verteld. Haar moeder, met wie RTL ook sprak, zegt destijds door B. verkracht te zijn.

B.'s dochter en haar moeder zouden gisteren zijn bezocht door de politie. Die vroeg hen of ze B. herkenden, wat ze deden. Verder zou de laptop van de dochter zijn meegenomen voor onderzoek.

De moeder zegt dat ze 19 jaar geleden is verkracht en dat ze daardoor een kind kreeg van B. Naar eigen zeggen is ze destijds weggestuurd toen ze aangifte wilde doen van de verkrachting. Haar advocaat zegt tegen RTL Nieuws dat die aangifte er alsnog komt.

De politie wil niet reageren. De 49-jarige Amerikaan wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Hij wordt officieel verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.